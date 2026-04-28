Секретна кнопка: Google активував у YouTube приховану ШІ-функцію

13:04 28.04.2026 Вт
2 хв
Система комбінує текст і відео, дозволяючи користувачам вести діалог з пошуковиком
aimg Ольга Завада
YouTube навчився миттєво знаходити факти у відео (фото: Getty Images)

На сторінці YouTube Labs з'явилася інформація про запуск інструменту "Ask YouTube". Першими нову функцію тестують власники Premium-підписки у США, яким вже виповнилося 18 років.

Як працює нова функція?

Після активації нової опції в обліковому записі у рядку пошуку з'являється кнопка "Ask YouTube". Користувач може вводити власні запити, у відповідь ШІ видає коротке резюме, список тематичних роликів та таймкоди, які ведуть на конкретні фрагменти відео з відповідями.

Інтерфейс сервісу Ask YouTube (скриншот: The Verge)

Які переваги?

Головна особливість "Ask YouTube" - підтримка уточнювальних запитів (follow-ups). Отримавши першу відповідь, глядач може заглибитися у тему, ставлячи додаткові запитання, як у спілкуванні з ChatGPT чи Gemini.

Система запам'ятовує контекст розмови та підбирає нові матеріали у ході дискусії.

Ask YouTube може надати користувачу контекст відео (скриншот: The Verge)

Чи існують ризики?

Перші тести виявили вразливе місце технології - схильність до галюцинацій. Журналісти зазначають, що при запитах про складні технічні пристрої ШІ іноді видає фактично неправильну інформацію.

Також у деяких випадках система ігнорує інтелектуальний режим і повертається до звичайної видачі списку відео без аналізу змісту.

Сервіс може рекомендувати валідні відеоролики згідно запиту користувача (скриншот: The Verge)

Терміни тестування

Наразі "Ask YouTube" доступна обмеженому колу повнолітніх користувачів YouTube Premium до 8 червня 2026 року.

Google збирає відгуки, щоб вирішити, чи стане функція постійною та чи буде вона розгорнута для глобальної аудиторії. Основна мета - подолати скептицизм користувачів щодо ШІ-контенту.

