Секретная кнопка: Google активировал в YouTube скрытую ИИ-функцию

Как работает новая функция?

После активации новой опции в аккаунте в строке поиска появляется кнопка "Ask YouTube". Пользователь может вводить собственные запросы, в ответ ИИ выдает краткое резюме, список тематических роликов и таймкоды, которые ведут на конкретные фрагменты видео с ответами.

Интерфейс сервиса Ask YouTube (скриншот: The Verge)

Какие преимущества?

Главная особенность "Ask YouTube" - поддержка уточняющих запросов (follow-ups). Получив первый ответ, зритель может углубиться в тему, задавая дополнительные вопросы, как в общении с ChatGPT или Gemini.

Система запоминает контекст разговора и подбирает новые материалы в ходе дискуссии.

Ask YouTube может предоставить пользователю контекст видео (скриншот: The Verge)

Существуют ли риски?

Первые тесты выявили уязвимое место технологии - склонность к галлюцинациям. Журналисты отмечают, что при запросах о сложных технических устройствах ИИ иногда выдает фактически неправильную информацию.

Также в некоторых случаях система игнорирует интеллектуальный режим и возвращается к обычной выдаче списка видео без анализа содержания.

Сервис может рекомендовать валидные видеоролики по запросу пользователя (скриншот: The Verge)

Сроки тестирования

Сейчас "Ask YouTube" доступна ограниченному кругу совершеннолетних пользователей YouTube Premium до 8 июня 2026 года.

Google собирает отзывы, чтобы решить, станет ли функция постоянной и будет ли она развернута для глобальной аудитории. Основная цель - преодолеть скептицизм пользователей относительно ИИ-контента.