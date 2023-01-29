Секретна інформація. У Раді пропонують посилити доступ до держтаємниці, стежитиме СБУ

В Україні планують реформувати законодавство щодо охорони державної таємниці. До Ради вже внесли відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до документа.

Цілями ухвалення законопроекту є імплементація нової моделі функціонування системи безпеки держтаємниці та службової інформації, а також гармонізація законодавства у цій сфері з урахуванням вимог стандартів безпеки НАТО та ЄС.

Як зазначають автори законопроекту, в Україні необхідно посилити доступ до держтаємниці за прикладом країн НАТО та Євросоюзу. Документом, зокрема, пропонується:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що судді Верховного суду призупинили доступ до держтаємниці. Він може бути громадянство РФ.

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