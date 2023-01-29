Секретная информация. В Раде предлагают ужесточить доступ к гостайне, следить будет СБУ

В Украине планируют реформировать законодательство в вопросе охраны государственной тайны. В Раду уже внесли соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Как отмечают авторы законопроекта, в Украине необходимо ужесточить доступ к гостайне по примеру стран НАТО и Евросоюза. Документом, в частности, предлагается:

объединить гостайну и служебную информацию в единую категорию информации с ограниченным доступом - секретную информацию, а также перейти на четырехступенчатую систему ограничения доступа к ней;

усовершенствовать процедуры отнесения сведений к секретной информации, засекречивания и рассекречивания материальных носителей секретной информации;

увеличить сроки проверки лиц для допуска к гостайне и расширить перечень оснований, при которых допуск к гостайне не предоставляется;

четкое определение полномочий СБУ, как Национального органа безопасности, во время проведения мер по по надзору и инспектированию соблюдения требований законодательства о секретной безопасности информации.

Целями принятия законопроекта являются имплементация новой модели функционирования системы безопасности гостайны и служебной информации, а также гармонизирование законодательства в этой сфере с учетом требований стандартов безопасности НАТО и ЕС.