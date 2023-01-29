Секретна інформація. У Раді пропонують посилити доступ до держтаємниці, стежитиме СБУ
В Україні планують реформувати законодавство щодо охорони державної таємниці. До Ради вже внесли відповідний законопроект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до документа.
Як зазначають автори законопроекту, в Україні необхідно посилити доступ до держтаємниці за прикладом країн НАТО та Євросоюзу. Документом, зокрема, пропонується:
- об'єднати держтаємницю та службову інформацію в єдину категорію інформації з обмеженим доступом - секретну інформацію, а також перейти на чотириступінчасту систему обмеження доступу до неї;
- удосконалити процедури віднесення відомостей до секретної інформації, засекречування та розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації;
- збільшити строки перевірки осіб для допуску до держтаємниці та розширити перелік підстав, за яких допуск до держтаємниці не надається;
- чітко визначити повноваження СБУ як Національного органу безпеки під час проведення заходів щодо нагляду та інспектування дотримання вимог законодавства про секретну безпеку інформації.
Цілями ухвалення законопроекту є імплементація нової моделі функціонування системи безпеки держтаємниці та службової інформації, а також гармонізація законодавства у цій сфері з урахуванням вимог стандартів безпеки НАТО та ЄС.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що судді Верховного суду призупинили доступ до держтаємниці. Він може бути громадянство РФ.
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