Секретная информация. В Раде предлагают ужесточить доступ к гостайне, следить будет СБУ
В Украине планируют реформировать законодательство в вопросе охраны государственной тайны. В Раду уже внесли соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Как отмечают авторы законопроекта, в Украине необходимо ужесточить доступ к гостайне по примеру стран НАТО и Евросоюза. Документом, в частности, предлагается:
- объединить гостайну и служебную информацию в единую категорию информации с ограниченным доступом - секретную информацию, а также перейти на четырехступенчатую систему ограничения доступа к ней;
- усовершенствовать процедуры отнесения сведений к секретной информации, засекречивания и рассекречивания материальных носителей секретной информации;
- увеличить сроки проверки лиц для допуска к гостайне и расширить перечень оснований, при которых допуск к гостайне не предоставляется;
- четкое определение полномочий СБУ, как Национального органа безопасности, во время проведения мер по по надзору и инспектированию соблюдения требований законодательства о секретной безопасности информации.
Целями принятия законопроекта являются имплементация новой модели функционирования системы безопасности гостайны и служебной информации, а также гармонизирование законодательства в этой сфере с учетом требований стандартов безопасности НАТО и ЕС.
Напомним, ранее стало известно, что судье Верховного суда приостановили доступ к гостайне. У него может быть гражданство РФ.
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