ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Секретная информация. В Раде предлагают ужесточить доступ к гостайне, следить будет СБУ

Новина українською →
Киев, Воскресенье 29 января 2023 15:58
Секретная информация. В Раде предлагают ужесточить доступ к гостайне, следить будет СБУ Фото: в Раде предлагают ужесточить доступ к гостайне, следить будет СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют реформировать законодательство в вопросе охраны государственной тайны. В Раду уже внесли соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Как отмечают авторы законопроекта, в Украине необходимо ужесточить доступ к гостайне по примеру стран НАТО и Евросоюза. Документом, в частности, предлагается:

  • объединить гостайну и служебную информацию в единую категорию информации с ограниченным доступом - секретную информацию, а также перейти на четырехступенчатую систему ограничения доступа к ней;
  • усовершенствовать процедуры отнесения сведений к секретной информации, засекречивания и рассекречивания материальных носителей секретной информации;
  • увеличить сроки проверки лиц для допуска к гостайне и расширить перечень оснований, при которых допуск к гостайне не предоставляется;
  • четкое определение полномочий СБУ, как Национального органа безопасности, во время проведения мер по по надзору и инспектированию соблюдения требований законодательства о секретной безопасности информации.

Целями принятия законопроекта являются имплементация новой модели функционирования системы безопасности гостайны и служебной информации, а также гармонизирование законодательства в этой сфере с учетом требований стандартов безопасности НАТО и ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что судье Верховного суда приостановили доступ к гостайне. У него может быть гражданство РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Служба безопасности Украины Евросоюз Верховная рада
NEWS
Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору