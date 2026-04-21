Секретна функція Android: як транслювати звук на два пристрої одночасно

12:41 21.04.2026 Вт
Як працює "магія" спільного звуку на Android?
aimg Ольга Завада
До одного смартфона на Android тепер можна підключити дві пари навушників (фото: Freepik)

В ОС Android з’явилася функція Audio sharing, яка дозволяє транслювати звук зі смартфона одночасно на дві пари Bluetooth-навушників. Технологія дозволяє обом користувачам слухати контент, використовуючи власні девайси.

Які пристрої підтримують Audio sharing?

Функція працює на базі технологій Bluetooth LE Audio та Auracast. Наразі опція доступна на смартфонах серії Google Pixel, а також на всіх моделях Samsung, починаючи з лінійки S23 і новіших.

Для коректної роботи обидві пари навушників також повинні підтримувати стандарт Auracast.

Серед сумісних моделей виділяють:

  • Sony WF-1000XM5 та LinkBuds S;
  • Sennheiser Momentum True Wireless 4;
  • Bose Ultra Open Earbuds;
  • Nothing Ear (2) та Ear (Stick);
  • EarFun Air Pro 4.

Як увімкнути роздачу аудіо: покрокова інструкція

Перш ніж активувати спільний доступ, необхідно переконатися, що у налаштуваннях підключених навушників увімкнено опцію LE Audio. Після цього виконайте наступні кроки:

Відкрийте "Налаштування смартфона", перейдіть у розділ "Підключені пристрої", а потім у "Налаштування підключення". Далі оберіть пункт Audio sharing і активуйте перемикач Share audio.

Після увімкнення на екрані з’явиться QR-код. Іншому користувачеві достатньо відсканувати його смартфоном, щоб автоматично під’єднатися до вашої трансляції. Також можна додати пристрій вручну через меню "Pair new device".

Чи існують технічні обмеження?

Попри підтримку сучасних стандартів, функція іноді може працювати нестабільно. Зокрема, під час тестування на Google Pixel Buds Pro 2 було зафіксовано випадки, коли опція LE Audio зникала з налаштувань. Це робило Audio sharing недоступним.

Перед використанням розробники рекомендують перевірити оновлення програмного забезпечення навушників та смартфона. А щоб припинити спільне прослуховування, достатньо відкрити шторку сповіщень та натиснути кнопку Stop Sharing у відповідному вікні.

