Секретна фішка Pixel: як швидко копіювати і ділитися текстом із додатків

Як працює функція розумного виділення контенту

Головна фішка інструменту Select - це можливість копіювати інформацію з додатків, які зазвичай захищені від копіювання або просто не дозволяють виділити текст звичайним довгим натисканням (наприклад, повідомлення в месенджерах чи пости в соцмережах).

Ця функція відрізняється від стандартного буфера обміну клавіатури. Замість того, щоб відкривати програму, виділяти весь текст, копіювати його, а потім чистити зайве, інструмент Pixel діє локально та швидше.

Так, якщо вам надіслали адресу у повідомленні, ви можете відкрити меню нещодавніх програм, натиснути Select, скопіювати конкретний рядок та одразу вставити його у карти чи навігатор, не витрачаючи час на ручне редагування.

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Покрокова інструкція: як скористатися функцією

Щоб активувати та використати приховану можливість інтерфейсу, виконайте кілька простих дій:

Відкрийте меню запущених програм: зробіть свійп знизу вгору та утримуйте палець на екрані (або натисніть квадратну кнопку навігації).

Знайдіть потрібну кнопку: внизу екрана, поруч із кнопкою знімка екрана, з'явиться опція Select. Натисніть її.

Виберіть елемент: система підсвітить усі зони на поточному екрані додатка, які можна розпізнати. Зробіть довге натискання на потрібний шматок тексту чи картинку.

Оберіть дію: у меню, що з'явиться, виберіть одну з команд - Copy (Скопіювати), Share (Поділитися) або Search (Шукати в інтернеті).

Обмеження - про що варто знати

Інструмент працює майже з усім контентом, однак має кілька системних обмежень через особливості коду:

Що не можна скопіювати: функція не розпізнає системні іконки, фірмові логотипи та елементи інтерфейсу, які розробники зашили у додаток як графічний код. Вони не підсвічуватимуться при активації режиму.

Окрім цього, система аналізує виключно те, що відображається у вікні перемикача у конкретний момент. Якщо ви читаєте довгу статтю в браузері і потрібний абзац залишився нижче, функція його не побачить.

У такому разі доведеться повернутися у додаток, прокрутити сторінку до потрібного місця, знову вийти у меню запущених програм і повторити процедуру виділення.