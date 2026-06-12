Google Pixel перестали працювати після оновлення: які моделі зламались

Масштабне березневе оновлення безпеки призвело до масових збоїв у роботі смартфонів Google Pixel, викликаючи нескінченний цикл перезапуску (бутлуп). Проблема виявилася настільки глибокою, що навіть після релізу наступних патчів у травні частина пристроїв залишилася повністю заблокованою.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Android Authority .

Суть проблеми

Перші повідомлення про критичну помилку почали з'являтися ще на початку весни. Користувачі помітили, що після встановлення планового березневого оновлення смартфони починають поводитися некоректно.

Пристрій або намертво застигає на початковому екрані з білим логотипом компанії, або самовільно вимикається та перезавантажується одразу після введення PIN-коду розблокування екрана.

Збій зачепив широку лінійку пристроїв - від старіших моделей Google Pixel 6 до найсучасніших флагманів серії Pixel 10.

У травні розробники спробували випустити спеціальну виправлену збірку ПЗ, яка мала б усунути проблему. Проте апдейт допоміг лише обмеженій кількості користувачів.

Ситуація ускладнюється тим, що на багатьох пошкоджених смартфонах неможливо запустити навіть стандартний режим відновлення (Recovery Mode), через що власники позбавлені можливості самостійно інсталювати будь-які виправлення.

На офіційній платформі відстеження багів Google Issue Tracker кількість детальних скарг та коментарів від розгніваних покупців уже перевищила позначку 800 повідомлень.

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Індивідуальний підхід замість загального рішення

У червні компанія Google почала розсилати офіційні листи постраждалим клієнтам, у яких визнала, що розслідування причин аварійного завершення роботи триває з березня.

Інженери розробили покрокові посібники для відновлення працездатності операційної системи, проте відмовилися публікувати ці алгоритми у відкритому доступі на офіційному сайті.

Замість єдиного публічного релізу компанія закликає кожного власника зламаного телефона особисто звертатися до служби підтримки Google Support.

тактика зумовлена тим, що універсального лікування для цього багу досі не існує: подальші реанімаційні кроки повністю залежать від того, на якому саме етапі та як саме проявляється помилка на конкретному екземплярі смартфона.

Експерти застерігають користувачів від спроб самостійно вирішити проблему шляхом переходу на тестові версії майбутньої Android 17. Згідно з відгуками на тематичних форумах, інсталяція сирого софту лише погіршує стан пристрою.