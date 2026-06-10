Ексклюзивна фішка Pixel видалена: Google раптово закрив популярний додаток

Google офіційно закрила свій фірмовий ШІ-додаток Pixel Studio, який дозволяв безкоштовно створювати та редагувати зображення. Після останнього оновлення сервіс повністю припинив роботу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR .

Чому Google знищив популярний ШІ-сервіс?

Застосунок Pixel Studio дебютував у середині 2024 року разом із лінійкою смартфонів Pixel 9. Головною перевагою програми була можливість генерувати унікальні картинки за текстовим запитом та редагувати готові знімки без жодних лімітів і оплат.

Попри популярність, проєкт протримався менше двох років. Експерти виділяють кілька причин раптового закриття:

Проблеми з безпекою. Користувачі занадто легко обходили захисні фільтри та створювали фейкові фото, які порушували правила компанії.

Надмірна реалістичність. ШІ-інструменти редагували кадри настільки якісно, що підробку було майже неможливо відрізнити від справжнього знімка.

Зміна стратегії. Техногігант вирішив об'єднати всі свої нейромережі в один універсальний продукт, щоб не витрачати ресурси на підтримку окремих програм.

Де шукати заміну?

Останнє оновлення під номером 2.3 повністю блокує інтерфейс для генерації зображень. Тепер під час запуску Pixel Studio на екрані з'являються текстові повідомлення та велика кнопка Open Gemini.

Google примусово переводить усіх власників смартфонів на свою головну ШІ-платформу. Створювати та обробляти графічний контент тепер пропонують через вбудований інструмент Nano Banana всередині Gemini.

Головна неприємність для користувачів полягає у фінансовому аспекті. Якщо в оригінальному Pixel Studio створювати графіку можна було безкінечно й безкоштовно, то в Gemini діють жорсткі обмеження, а за регулярне використання доведеться оформити платну підписку.

Розробники залишили користувачам єдину втіху: раніше створені проєкти та стікери наразі доступні у внутрішній бібліотеці додатка, де їх можна переглянути або завантажити на пристрій.

Проте експерти радять зробити це якомога швидше, адже наступні патчі безпеки Google можуть остаточно закрити доступ до старого сховища.