Секрети під загрозою: Іран зламав ядерні архіви Ізраїлю, - ЗМІ

"Ядерна угода" США та Ірану

Сполучені Штати та Іран ведуть переговори з метою укладення нової ядерної угоди після того, як Дональд Трамп ще під час своєї першої президентської каденції оголосив про вихід США з попередньої домовленості.

У травні в ЗМІ з’являлася інформація про те, що Ізраїль розглядає можливість завдання ударів по іранських ядерних об’єктах. В Ірані попередили, що подібний крок може викликати симетричну відповідь і поставити під загрозу переговори зі США, які тривають з квітня цього року.

Трамп назвав "недоречним" імовірний удар Ізраїлю по Ірану в умовах прогресу на переговорах.

Крім того, президент США категорично проти збагачення Іраном урану та його перетворення на ядерну державу.

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