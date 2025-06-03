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Нова угода США з Іраном: Трамп виключив будь-яке збагачення урану

Вівторок 03 червня 2025 03:18
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Нова угода США з Іраном: Трамп виключив будь-яке збагачення урану Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Дональд Трамп заявив, що США не допустять збагачення урану в рамках будь-якої угоди з Іраном, до якої прийдуть країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Цей АВТОПІДПИС мав би давно зупинити Іран від "збагачення". Згідно з нашою потенційною угодою - МИ НЕ ДОПУСТИМО ЖОДНОГО ЗБАГАЩЕННЯ УРАНУ!", - написав Трамп, не вдаючись у подробиці.

Bloomberg зазначає, що президент США регулярно давав зрозуміти, що, на його думку, угода може бути близькою, і сказав, що в іншому разі Іран може зіткнутися з військовими ударами.

Крім того, Трамп давно обіцяв, що в Ірану не буде ядерної зброї. Минулої доби він також повідомив, що сказав прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу про те, що військовий удар по Ірану був би "недоречним" просто зараз, оскільки "ми дуже близькі до рішення".

Тегаран тим часом заявив, що хоче чітких гарантій скасування санкцій у будь-якій угоді. За словами представника МЗС Ірану Есмаїла Багаї, США поки не готові уточнити, як будуть зняті санкції.

Ядерна угода

Нагадаємо, за даними NYT у суботу, 30 травня, США передали Ірану першу офіційну пропозицію щодо ключових моментів ядерної угоди.

Це сталося через кілька годин після того, як інспектори ООН видали звіт про значне збільшення запасів урану в Тегерані, що практично відповідає рівню, який необхідний для створення ядерної зброї.

На доповідь незабаром відреагував заступник голови МЗС Ірану Казем Гарібабаді. Він заявив, що звіт ґрунтується на "сфабрикованих даних".

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