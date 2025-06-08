Секреты под угрозой: Иран взломал архивы ядерной программы Израиля, - СМИ

"Ядерная сделка" США и Ирана

Соединенные Штаты и Иран ведут переговоры с целью заключения новой ядерной сделки после того, как Дональд Трамп еще во время своей первой президентской каденции объявил о выходе США из предыдущей договоренности.

В мае в СМИ появлялась информация о том, что Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам. В Иране предупредили, что подобный шаг может вызвать симметричный ответ и поставить под угрозу переговоры с США, которые продолжаются с апреля этого года.

Трамп назвал "неуместным" вероятный удар Израиля по Ирану в условиях прогресса на переговорах.

Кроме того, президент США категорически против обогащения Ираном урана и его превращения в ядерную державу.

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