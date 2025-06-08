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Секреты под угрозой: Иран взломал архивы ядерной программы Израиля, - СМИ

Иллюстративное фото: иранские спецслужбы якобы завладели ядерными секретами Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Иранская разведка якобы получила тысячи секретных файлов, касающихся ядерной программы Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает иранское гостелевидение, Исламская Республика якобы получила "тысячи файлов, связанных с ядерными проектами и объектами израильского режима", которые содержат документы, изображения и видеозаписи.

Уточняется, что операция по получению материалов была проведена "некоторое время назад", однако подробности относительно содержания файлов или способа их получения, не приводятся.

Это заявление прозвучало на фоне обострения напряженности между Ираном и Израилем, которые в 2024 году оказались на грани открытого вооруженного противостояния из-за конфликта в Секторе Газа и израильских ударов по группировкам, поддерживаемым Тегераном.

Израиль официально пока не комментировал заявление иранской стороны.

"Ядерная сделка" США и Ирана

Соединенные Штаты и Иран ведут переговоры с целью заключения новой ядерной сделки после того, как Дональд Трамп еще во время своей первой президентской каденции объявил о выходе США из предыдущей договоренности.

В мае в СМИ появлялась информация о том, что Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам. В Иране предупредили, что подобный шаг может вызвать симметричный ответ и поставить под угрозу переговоры с США, которые продолжаются с апреля этого года.

Трамп назвал "неуместным" вероятный удар Израиля по Ирану в условиях прогресса на переговорах.

Кроме того, президент США категорически против обогащения Ираном урана и его превращения в ядерную державу.

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Иран