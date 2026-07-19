Секрети моря чи фізика? Чому насправді вода вдень здається холоднішою, ніж зранку

Літня спека та прохолодна вода здаються ідеальним поєднанням для відпочинку. Проте дозвілля на пляжі має бути джерелом задоволення, а не випробуванням для організму.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.
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Українцям нагадали, що зранку море в деяких випадках може відчуватись більш теплим, ніж вдень (коли повітря зазвичай більш спекотне).
"Буває прийдеш влітку на пляж, поплаваєш, вийдеш на берег відпочити та позасмагати, і знову до води. А вона... ніби стала холодніша", - поділились фахівці Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів з міста Одеса.
Саме вони підготували текст опублікованої УкрГМЦ статті - пояснили, як це можливо.
Все залежить, за словами експертів, не лише від відчуттів людини, але і від законів фізики.
"Насправді людина відчуває не температуру, а кількість тепла, яку втрачає тіло (адже температура тіла людини зазвичай вища ніж навколишнього середовища)", - повідомили громадянам.
Отже, справа "у наших відчуттях, теплопровідності, теплі та температурі".
"Розглянемо тепло і температуру. Розрізнити їх не завжди легко", - зізнались спеціалісти Гідрометеорологічного центру.
Якщо не дуже сильно заглиблюватись у наукові терміни, можна сказати, що:
Тобто "передача тепла змінює температуру".
"Тепло - це енергія. Розділ фізики, що вивчає рух енергії у Всесвіті називається термодинаміка", - нагадали українцям.
Теплопровідність - це здатність речовини проводити тепло. Отже, чим більша теплопровідність, тим краще тепло передається.
Найбільшу теплопровідність мають речовини, в яких тепло переноситься вільними електронами (висока теплопровідність зазвичай у металів).
Тим часом повітря має невелику густину молекул, тож для нього характерна мала теплопровідність.
"Саме тому гарні теплоізолювальні властивості мають пташиний пух, пінопласт тощо. Тобто об'єкти та матеріали, в яких багато порожнин, заповнених повітрям", - уточнили в УкрГМЦ.
Експерти зауважили, що у повітрі тепло краще переноситься завдяки конвекції, тобто потоками самого повітря.
А ось вода - має більшу щільність (більшу теплопровідність) ніж повітря. Отже, вона забирає в людини і більше тепла.
Вночі повітря на пляжі охолоджується швидше, ніж вода (яка краще зберігає тепло, накопичене за попередній день).
Таким чином, вранці його температура майже не відрізняється від температури водойми.
Але чим вище підіймається сонце над горизонтом, тим більше нагрівається земна поверхня. А від неї - і повітря.
Активному впливу сонячних променів піддається також і шкіра людини - її температура зростає.
При цьому температура води - збільшується набагато повільніше.
Отже, оскільки вода відводить тепло від нашого тіла більш ефективно, ніж повітря, вона відчувається прохолоднішою.
Тобто це і є відповіддю на наше питання.
"Чим більший контраст температури поверхні тіла та води, тим більша тепловтрата і тим сильніший "холод" відчуває людина", - повідомили фахівці.
Насамкінець увагу українців звернули на "медичний фактор втрати тепла".
"Коли температура шкіри підвищується, кровоносні судини починають розширюватись, глибина дихання збільшується. Це сприяє тепловтраті", - нагадали експерти Гідрометеорологічного центру.
Але коли мозок отримує сигнал про зниження температури шкіри, все відбувається навпаки:
Саме тому, занурюючись у прохолодну воду, слід пам'ятати - це може бути не тільки полегшенням у спеку та покращенням кровообігу, але і стати негативним стресом для судинної системи.
"Особливо високі ризики - у перші секунди занурення", - зауважили спеціалісти.
Отже, в цілому для морських купань у літню спеку краще обирати:
"Бажаємо приємного та безпечного відпочинку на узбережжі", - підсумували в Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 7 найгірших місць для відпочинку біля води (особливо з дітьми).
Крім того, ми пояснювали, як війна може "вбити" Чорне море та як вже змінилась його екосистема.
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