Секрети моря чи фізика? Чому насправді вода вдень здається холоднішою, ніж зранку

Головне: Фізика відчуттів : організм людини "фіксує" не температуру довкілля чи води, а інтенсивність втрати власного тепла.

: організм людини "фіксує" не температуру довкілля чи води, а інтенсивність втрати власного тепла. Теплопровідність : вода має значно вищу щільність, ніж повітря, тому "забирає" тепло швидше.

: вода має значно вищу щільність, ніж повітря, тому "забирає" тепло швидше. Контраст градусів : на спеці тіло людини нагрівається, тому при контакті з водою різниця температур стає вищою.

: на спеці тіло людини нагрівається, тому при контакті з водою різниця температур стає вищою. Суть явища : море вдень здається холоднішим (ніж зранку) не через зміну температури води, а через "реакцію" організму.

: море вдень здається холоднішим (ніж зранку) не через зміну температури води, а через "реакцію" організму. Ризик у спеку : різке занурення людини у воду після перебування на сонці викликає миттєве звуження судин, а це - небезпечний стрес для організму.

: різке занурення людини у воду після перебування на сонці викликає миттєве звуження судин, а це - небезпечний стрес для організму. Оптимальний час: фахівці радять купатися вранці або ввечері, коли контраст температур - мінімальний.

Як організм "фіксує" температуру води

Українцям нагадали, що зранку море в деяких випадках може відчуватись більш теплим, ніж вдень (коли повітря зазвичай більш спекотне).

"Буває прийдеш влітку на пляж, поплаваєш, вийдеш на берег відпочити та позасмагати, і знову до води. А вона... ніби стала холодніша", - поділились фахівці Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів з міста Одеса.

Саме вони підготували текст опублікованої УкрГМЦ статті - пояснили, як це можливо.

Все залежить, за словами експертів, не лише від відчуттів людини, але і від законів фізики.

Вранці море може здаватись теплішим, ніж вдень (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

"Насправді людина відчуває не температуру, а кількість тепла, яку втрачає тіло (адже температура тіла людини зазвичай вища ніж навколишнього середовища)", - повідомили громадянам.

Отже, справа "у наших відчуттях, теплопровідності, теплі та температурі".

Яка різниця між температурою і теплом

"Розглянемо тепло і температуру. Розрізнити їх не завжди легко", - зізнались спеціалісти Гідрометеорологічного центру.

Якщо не дуже сильно заглиблюватись у наукові терміни, можна сказати, що:

температура - це міра інтенсивності теплового руху атомів і молекул;

- це міра інтенсивності теплового руху атомів і молекул; тепло - це потік енергії від одного об'єкта до іншого, спричинений різницею температур.

Тобто "передача тепла змінює температуру".

"Тепло - це енергія. Розділ фізики, що вивчає рух енергії у Всесвіті називається термодинаміка", - нагадали українцям.

Як "працює" теплопровідність

Теплопровідність - це здатність речовини проводити тепло. Отже, чим більша теплопровідність, тим краще тепло передається.

Найбільшу теплопровідність мають речовини, в яких тепло переноситься вільними електронами (висока теплопровідність зазвичай у металів).

Тим часом повітря має невелику густину молекул, тож для нього характерна мала теплопровідність.

"Саме тому гарні теплоізолювальні властивості мають пташиний пух, пінопласт тощо. Тобто об'єкти та матеріали, в яких багато порожнин, заповнених повітрям", - уточнили в УкрГМЦ.

Експерти зауважили, що у повітрі тепло краще переноситься завдяки конвекції, тобто потоками самого повітря.

А ось вода - має більшу щільність (більшу теплопровідність) ніж повітря. Отже, вона забирає в людини і більше тепла.

Чому вранці море здається теплішим, ніж вдень

Вночі повітря на пляжі охолоджується швидше, ніж вода (яка краще зберігає тепло, накопичене за попередній день).

Таким чином, вранці його температура майже не відрізняється від температури водойми.

Температура повітря зранку - близька до температури води (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Але чим вище підіймається сонце над горизонтом, тим більше нагрівається земна поверхня. А від неї - і повітря.

Активному впливу сонячних променів піддається також і шкіра людини - її температура зростає.

При цьому температура води - збільшується набагато повільніше.

Отже, оскільки вода відводить тепло від нашого тіла більш ефективно, ніж повітря, вона відчувається прохолоднішою.

Вода проводить тепло краще, ніж повітря (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Тобто це і є відповіддю на наше питання.

"Чим більший контраст температури поверхні тіла та води, тим більша тепловтрата і тим сильніший "холод" відчуває людина", - повідомили фахівці.

Сонце впродовж дня нагріває воду значно повільніше, ніж повітря чи шкіру людини (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли купатися влітку оптимально для здоров'я

Насамкінець увагу українців звернули на "медичний фактор втрати тепла".

"Коли температура шкіри підвищується, кровоносні судини починають розширюватись, глибина дихання збільшується. Це сприяє тепловтраті", - нагадали експерти Гідрометеорологічного центру.

Але коли мозок отримує сигнал про зниження температури шкіри, все відбувається навпаки:

стається системне звуження кровоносних судин;

поверхневий кровотік відводиться всередину організму (тим самим зменшуючи відведення тепла назовні).

Саме тому, занурюючись у прохолодну воду, слід пам'ятати - це може бути не тільки полегшенням у спеку та покращенням кровообігу, але і стати негативним стресом для судинної системи.

"Особливо високі ризики - у перші секунди занурення", - зауважили спеціалісти.

Відпочинок біля води влітку має бути безпечним (фото: Оксана Скляр, Український гідрометеорологічний центр)

Отже, в цілому для морських купань у літню спеку краще обирати:

або ранкові години;

або вечірні години.

"Бажаємо приємного та безпечного відпочинку на узбережжі", - підсумували в Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів.