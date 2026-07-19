Секреты моря или физика? Почему на самом деле вода днем кажется холоднее, чем утром

Летняя жара и прохладная вода кажутся идеальным сочетанием для отдыха. Однако досуг на пляже должен быть источником удовольствия, а не испытанием для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.
Главное:
Украинцам напомнили, что утром море в некоторых случаях может ощущаться более теплым, чем днем (когда воздух обычно более жаркий).
"Бывает придешь летом на пляж, поплаваешь, выйдешь на берег отдохнуть и позагорать, и снова к воде. А она... будто стала холоднее", - поделились специалисты Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей из города Одесса.
Именно они подготовили текст опубликованной УкрГМЦ статьи - объяснили, как это возможно.
Все зависит, по словам экспертов, не только от ощущений человека, но и от законов физики.
"На самом деле человек чувствует не температуру, а количество тепла, которое теряет тело (ведь температура тела человека обычно выше, чем окружающей среды)", - сообщили гражданам.
Следовательно, дело "в наших ощущениях, теплопроводности, тепле и температуре".
"Рассмотрим тепло и температуру. Различить их не всегда легко", - признались специалисты Гидрометеорологического центра.
Если не очень сильно углубляться в научные термины, можно сказать, что:
То есть "передача тепла меняет температуру".
"Тепло - это энергия. Раздел физики, изучающий движение энергии во Вселенной называется термодинамика", - напомнили украинцам.
Теплопроводность - это способность вещества проводить тепло. Следовательно, чем больше теплопроводность, тем лучше тепло передается.
Наибольшую теплопроводность имеют вещества, в которых тепло переносится свободными электронами (высокая теплопроводность обычно у металлов).
Тем временем воздух имеет небольшую плотность молекул, поэтому для него характерна малая теплопроводность.
"Именно поэтому хорошие теплоизолирующие свойства имеют птичий пух, пенопласт и т.д. То есть объекты и материалы, в которых много пустот, заполненных воздухом", - уточнили в УкрГМЦ.
Эксперты отметили, что в воздухе тепло лучше переносится благодаря конвекции, то есть потоками воздуха.
А вот вода - имеет большую плотность (большую теплопроводность) чем воздух. Следовательно, она отнимает у человека и больше тепла.
Ночью воздух на пляже охлаждается быстрее воды (которая лучше сохраняет тепло, накопленное за предыдущий день).
Таким образом, утром его температура почти не отличается от температуры водоема.
Но чем выше солнце поднимается над горизонтом, тем больше нагревается земная поверхность. А от нее - и воздух.
Активному воздействию солнечных лучей подвергается также и кожа человека - ее температура возрастает.
При этом температура воды - растет гораздо медленнее.
Итак, поскольку вода отводит тепло от нашего тела более эффективно, чем воздух, она ощущается более прохладной .
Иными словами, это и есть ответ на наш вопрос.
"Чем больше контраст температуры поверхности тела и воды, тем больше теплопотеря и тем более сильный "холод" чувствует человек", - сообщили специалисты.
В заключение внимание украинцев обратили на "медицинский фактор потери тепла".
"Когда температура кожи повышается, кровеносные сосуды начинают расширяться, глубина дыхания увеличивается. Это способствует теплопотере", - напомнили эксперты Гидрометеорологического центра.
Но когда мозг получает сигнал о понижении температуры кожи, все происходит наоборот:
Именно поэтому, погружаясь в прохладную воду, следует помнить - это может быть не только облегчением в жару и улучшением кровообращения, но и стать негативным стрессом для сосудистой системы.
"Особенно высокие риски - в первые секунды погружения", - отметили специалисты.
Следовательно, в целом для морских купаний в летнюю жару лучше выбирать:
"Желаем приятного и безопасного отдыха на побережье", - подытожили в Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей.
Напомним, ранее мы рассказывали о 7 худших местах для отдыха у воды (особенно с детьми).
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