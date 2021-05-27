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В Секретариате Кабмина уменьшат предельную численность работников на 10%

Автор: Юлия Струк

Предельная численность работников Секретариата Кабинета министров уменьшится на 10%. Правительство приняло соответствующее постановление "Некоторые вопросы Секретариата Кабинета министров".

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что акт положил начало процедуре оптимизации в аппаратах центральных органов исполнительной власти.

Непосредственно в Секретариате КМУ конкретизируется структура директоратов, которые ответственны за формирование политики, и устраняется дублирование функций в подразделениях реализации политики.

"Дополнительно, в соответствии с актуальными потребностями, создаются новые подразделения по вопросам санкционной политики, мобилизационной работы, внутреннего аудита. После завершения организационно-штатных мероприятий в Секретариате Кабмина будет уменьшена предельная численность работников ориентировочно на 10%", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве. Он зарегистрирован под №5469.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля правительство поддержало соответствующий проект закона в ходе своего заседания.

При этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказывал, что переносить в регионы уже существующие министерства не планируют. А речь идет о возможности размещения новосозданных органов центральной власти не в Киеве.

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