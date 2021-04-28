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В Украине смогут размещать министерства не только в Киеве: Кабмин поддержал проект

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 14:47
В Украине смогут размещать министерства не только в Киеве: Кабмин поддержал проект Фото: министр Кабинета министров Олег Немчинов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На заседании Кабинета министров одобрили законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве. При этом Кабмин сам будет определять, где именно размещать министерства.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Сообщается, что на Кабмине поддержали проект закона об изменениях в законы "О центральных органах исполнительной власти" и "О Кабинете министров Украины".

Среди основных новелл:

  • предоставление правительству полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти;
  • совершенствование процедуры создания и ликвидации центральных органов исполнительной власти;
  • сосредоточение функций по разработке проектов актов законодательства в министерствах;
  • уточнение сфер компетенции и основных направлений деятельности Кабинета министров;
  • премьер-министр освобождается от должности так же как все члены правительства - с начала работы вновь сформированным правительством.

Напомним, ранее Немчинов рассказывал, что переносить в регионы уже существующие министерства не планируют. А речь идет о возможности размещения новосозданных органов центральной власти не в Киеве.

По его словам, это может начаться после того, как максимальное число процессов переведут в онлайн.

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