В Украине смогут размещать министерства не только в Киеве: Кабмин поддержал проект
Фото: министр Кабинета министров Олег Немчинов (Виталий Носач/РБК-Украина)
На заседании Кабинета министров одобрили законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве. При этом Кабмин сам будет определять, где именно размещать министерства.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Сообщается, что на Кабмине поддержали проект закона об изменениях в законы "О центральных органах исполнительной власти" и "О Кабинете министров Украины".
Среди основных новелл:
- предоставление правительству полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти;
- совершенствование процедуры создания и ликвидации центральных органов исполнительной власти;
- сосредоточение функций по разработке проектов актов законодательства в министерствах;
- уточнение сфер компетенции и основных направлений деятельности Кабинета министров;
- премьер-министр освобождается от должности так же как все члены правительства - с начала работы вновь сформированным правительством.
Напомним, ранее Немчинов рассказывал, что переносить в регионы уже существующие министерства не планируют. А речь идет о возможности размещения новосозданных органов центральной власти не в Киеве.
По его словам, это может начаться после того, как максимальное число процессов переведут в онлайн.