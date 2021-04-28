В Украине смогут размещать министерства не только в Киеве: Кабмин поддержал проект

На заседании Кабинета министров одобрили законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве . При этом Кабмин сам будет определять, где именно размещать министерства.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Сообщается, что на Кабмине поддержали проект закона об изменениях в законы "О центральных органах исполнительной власти" и "О Кабинете министров Украины".

Напомним, ранее Немчинов рассказывал, что переносить в регионы уже существующие министерства не планируют. А речь идет о возможности размещения новосозданных органов центральной власти не в Киеве.

По его словам, это может начаться после того, как максимальное число процессов переведут в онлайн.