ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Министерства хотят размещать не только в Киеве: в Раду внесли закон

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 15:25
Министерства хотят размещать не только в Киеве: в Раду внесли закон Фото: в Раду внесли закон о размещении министерств не только в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве. Он зарегистрирован под №5469.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Документ предлагает закрепить унифицированную структуру аппарата министерства: директораты, секретариат министерства, департаменты, управления и другие самостоятельные структурные подразделения.

Кабинет министров, согласно проекту, устанавливает требования к содержанию и структуре положения о министерстве и положения о другом центральном органе исполнительной власти.

Функции по разработке проектов актов законодательства сосредотачиваются в министерствах, кроме случаев, когда центральные органы исполнительной власти наделены нормотворческими полномочиями в соответствии с законом.

Правительство получает полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Кабмин уполномочивают определять отдельным решением предельное количество заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти.

Законопроект также предусматривает, что премьер-министр увольняется с должности так же как все члены правительства - с начала работы новосозданного Кабмина.

Напомним, в конце апреля правительство поддержало соответствующий проект закона в ходе своего заседания.

Как писало РБК-Украина, министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказывал, что переносить в регионы уже существующие министерства не планируют. А речь идет о возможности размещения новосозданных органов центральной власти не в Киеве.

По его словам, это может начаться после того, как максимальное число процессов переведут в онлайн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины Верховная Рада Закон
NEWS
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита
DAILY
Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко