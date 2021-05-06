Министерства хотят размещать не только в Киеве: в Раду внесли закон

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве . Он зарегистрирован под №5469.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Документ предлагает закрепить унифицированную структуру аппарата министерства: директораты, секретариат министерства, департаменты, управления и другие самостоятельные структурные подразделения.

Кабинет министров, согласно проекту, устанавливает требования к содержанию и структуре положения о министерстве и положения о другом центральном органе исполнительной власти.

Функции по разработке проектов актов законодательства сосредотачиваются в министерствах, кроме случаев, когда центральные органы исполнительной власти наделены нормотворческими полномочиями в соответствии с законом.

Правительство получает полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Кабмин уполномочивают определять отдельным решением предельное количество заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти.

Законопроект также предусматривает, что премьер-министр увольняется с должности так же как все члены правительства - с начала работы новосозданного Кабмина.