Министерства хотят размещать не только в Киеве: в Раду внесли закон
Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве. Он зарегистрирован под №5469.
Документ предлагает закрепить унифицированную структуру аппарата министерства: директораты, секретариат министерства, департаменты, управления и другие самостоятельные структурные подразделения.
Кабинет министров, согласно проекту, устанавливает требования к содержанию и структуре положения о министерстве и положения о другом центральном органе исполнительной власти.
Функции по разработке проектов актов законодательства сосредотачиваются в министерствах, кроме случаев, когда центральные органы исполнительной власти наделены нормотворческими полномочиями в соответствии с законом.
Правительство получает полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти.
Кабмин уполномочивают определять отдельным решением предельное количество заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти.
Законопроект также предусматривает, что премьер-министр увольняется с должности так же как все члены правительства - с начала работы новосозданного Кабмина.
Напомним, в конце апреля правительство поддержало соответствующий проект закона в ходе своего заседания.
Как писало РБК-Украина, министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказывал, что переносить в регионы уже существующие министерства не планируют. А речь идет о возможности размещения новосозданных органов центральной власти не в Киеве.
По его словам, это может начаться после того, как максимальное число процессов переведут в онлайн.