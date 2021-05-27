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У Секретаріаті Кабміну зменшать граничну чисельність працівників на 10%

Автор: Юлія Струк

Гранична чисельність працівників Секретаріату Кабінету міністрів зменшиться на 10%. Уряд ухвалив відповідну постанову "Деякі питання Секретаріату Кабінету міністрів".

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що акт започатковує процедуру оптимізації в апаратах центральних органів виконавчої влади.

Безпосередньо у Секретаріаті КМУ конкретизується структура директоратів, які відповідальні за формування політики, та усувається дублювання функцій у підрозділах реалізації політики.

"Додатково, відповідно до актуальних потреб, створюються нові підрозділи з питань санкційної політики, мобілізаційної роботи, внутрішнього аудиту. Після завершення організаційно-штатних заходів у Секретаріаті Кабміну буде зменшена гранична чисельність працівників орієнтовно на 10%", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект, який дозволить розміщувати міністерства не тільки в Києві. Він зареєстрований під №5469.

Як писало РБК-Україна, наприкінці квітня уряд підтримав відповідний проект закону у ході свого засідання.

При цьому міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповідав, що переносити в регіони вже існуючі міністерства не планують. А йдеться про можливість розміщення новостворених органів центральної влади не в Києві.

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