Секретарь СНБО выступил за переход на латиницу, а в Крыму начали блокировать смартфоны Xiaomi: новости за выходные

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил перевести украинское правописание на латиницу, в оккупированном Крыму начали блокировать смартфоны Xiaomi, во Франции - очередные протесты против "паспортов здоровья". Подробнее о том, что произошло на выходных, 11-12 сентября, - в материале РБК-Украина.

Секретарь СНБО предложил перевести украинское правописание на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов поддерживает переход правописания с кириллицы на латиницу. Кроме того, он выступает за двуязычие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова "Радио Свобода".

"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - сказал он. Кроме того, Данилов заявил, что английский язык должен быть обязательным начиная с детского сада.

Слезоточивый газ и столкновения: во Франции очередные протесты против "паспортов здоровья"

В субботу, 11 сентября жители Франции вышли на девятую акцию протеста против "паспортов здоровья". Во время митингов произошли массовые столкновения, полиция применяла слезоточивый газ и арестовала десятки демонстрантов.

Так, по данным Министерства внутренних дел Франции, на улицы страны вышли 121 тысяча человек, из которых 19 тысяч - в Париже. Отмечено, что ситуация стала напряженной после обеда на Гран-бульвар, вблизи авеню Ваграм и улицы Риволи, там произошли столкновения, в результате которых полиция применяла слезоточивый газ. Кроме этого, в Париже было арестован 70 человек.

В оккупированном Крыму начали блокировать смартфоны Xiaomi

В последнее время начали появляться сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi в регионах и странах, попавших под западные санкции. Речь идет об оккупированном Россией Крыме, а также Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане. Экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в упомянутых выше регионах. Очевидно, что Xiaomi таким образом начала борьбу с нелегально ввезенной продукцией.

Пользователи смартфонов публикуют в соцсетях сообщения о том, что на экранах их смартфонов появляется предупреждение "политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на указанной территории". Однако сейчас отключены не все пользователи на указанных территориях, а лишь их часть.

Флориан Юрьев умер на 93-м году жизни: лучшие работы украинского мастера-новатора

Умер Флориан Юрьев, выдающийся художник и архитектор, композитор и искусствовед, поэт и ученый, теоретик цветомузыки и мастер скрипичных музыкальных инструментов, заслуженный работник культуры Украины и общественный деятель. Сердце 92-летнего автора знаменитого проекта здания-"тарелки" на Лыбидской в Киеве остановилось утром 11 сентября.

Флориан Ильич был также создателем модернистского герба столицы и одной из "визитных карточек" города - Украинского института научно-технической и экономической информации МОН Украины (известной как "Летающая тарелка"), но также и микрорайона Нивки 3, наземной станции метро "Крещатик", ресторана "Метро", и многих других строений.

Спаечный белок и абортированный материал: биолог развенчивает 5 мифов о вакцинации, в которые верят украинцы

Сегодня существует множество мифов о вакцинации, что имеет очень негативные последствия как для каждого отдельного человека, так и для общества в целом. Ведь массовые отказы от прививки из-за распространения информации, не имеющей под собой никакой научной подоплеки, приводит к невозможности формирования коллективного иммунитета.

Среди распространенных мифов - появление у вакцинированных проблем с восьмым геном, "настроенным на вибрации Бога", возможность вакцинированных заражать непривитых спаечным белком, наличие в вакцинах абортированного материала, введение чипов и тому подобное. Топ самых распространенных мифов о COVID-вакцинации развенчала биолог "Атмосферной школы" Людмила Айдарова. Подробнее – в материале Styler.

В Украину придут сильные грозы: кому сегодня с погодой не повезет

Погода в Украине в ближайшие сутки будет приятная не во всех регионах страны. Синоптики предупредили о грозах и небольшом снижении температуры в нескольких областях.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев сегодня – в материале Styler.