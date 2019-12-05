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Секретарь СНБО: разведение сил - это беспрецедентные шаги со стороны Украины

Новости » Политика     05.12.2019 - 11:12
Секретарь СНБО: разведение сил - это беспрецедентные шаги со стороны Украины
Фото: Алексей Данилов (twitter com rnbo_gov_ua)

В СНБО отметили, что Украина выполнила все условия для нормандской встречи

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что разведение сил на Донбассе было беспрецедентными шагами Украины для проведения встречи в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Так, секретарь СНБО подчеркнул, что надеется на действия со стороны украинских партнеров для решения ключевых вопросов по возврату оккупированных территорий Донбасса.

В частности, речь идет о выборах в ОРДЛО, которые, по словам Данилова, должны проходить только по законодательству Украины и только после восстановления контроля над границей.

"Первое - мы сделаем обмен пленными в формате "всех на всех", прекратим огонь на всех участках линии разграничения, а также найдем способ решения вопроса, как проводить выборы", - пояснил он.

Кроме того, Данилов напомнил, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандском формате, а разведение сил было беспрецедентными шагами.

"В частности разведение сил на трех участках - это беспрецедентные шаги с нашей стороны", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО накануне встречи в нормандском формате в Париже относительно решения ситуации на Донбассе. Закрытое заседание СНБО состоится в субботу, 7 декабря.

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