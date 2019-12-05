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Секретар РНБО: розведення сил - це безпрецедентні кроки з боку України

Новини » Політика     05.12.2019 - 11:12
Секретар РНБО: розведення сил - це безпрецедентні кроки з боку України
Фото: Олексій Данілов (twitter com rnbo_gov_ua)

У РНБО наголосили, що Україна виконала всі умови для нормандської зустрічі

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що розведення сил на Донбасі було безпрецедентними кроками України для проведення зустрічі в нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Так, секретар РНБО наголосив, що сподівається на дії з боку українських партнерів для вирішення ключових питань з повернення окупованих територій Донбасу.

Зокрема, мова йде про вибори в ОРДЛО, які, за словами Данілова, повинні відбуватися лише за законодавством України і лише після відновлення контролю над кордоном.

"Найперше - ми зробимо обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори", - пояснив він.

Крім того, Данілов нагадав, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у нормандському форматі, а розведення сил було безпрецедентними кроками.

"Зокрема розведення сил на трьох ділянках - це безпрецедентні кроки з нашого боку", - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський скликає засідання РНБО напередодні зустрічі у нормандському форматі в Парижі щодо вирішення ситуації на Донбасі. Закрите засідання РНБО відбудеться у суботу, 7 грудня.

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