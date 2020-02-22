ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Секретарь СНБО отправился в Новые Санжары

Новости » Политика     22.02.2020 - 09:52
Секретарь СНБО отправился в Новые Санжары
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Данилов ознакомится с ситуацией, сложившейся в Новых Санжарах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары, где протестовали против размещения эвакуированных из Уханя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По данным ведомства, утром 22 февраля Данилов вылетел в Новые Санжары по поручению президента Владимира Зеленского. Секретарь СНБО должен детально ознакомиться с ситуацией.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", - отметили в СНБО.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что полиция готовит подозрения шестерым участникам столкновений в Новых Санжарах, где местные жители протестовали против размещения эвакуированных из Китая. Полиция будет просить суд арестовать участников акции, бросавших камни в правоохранителей.

Как известно, в четверг, 20 февраля, в поселке Новые Санжары местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали столкновения с правоохранителями и заблокировали дорогу к медицинскому центру, где должны разместить эвакуированных.

Также РБК-Украина писало, что в результате столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из Уханя местные жители начали бросать в них и правоохранителей камнями.

Зеленский обратился к украинцам из-за событий в Новых Санжарах Минздрав договаривается с Красным Крестом о психологической помощи эвакуированным из Китая
Новости Украины СНБОпротестПолтавская областьвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь