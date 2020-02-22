Секретарь СНБО отправился в Новые Санжары

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Данилов ознакомится с ситуацией, сложившейся в Новых Санжарах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары, где протестовали против размещения эвакуированных из Уханя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По данным ведомства, утром 22 февраля Данилов вылетел в Новые Санжары по поручению президента Владимира Зеленского. Секретарь СНБО должен детально ознакомиться с ситуацией.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", - отметили в СНБО.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что полиция готовит подозрения шестерым участникам столкновений в Новых Санжарах, где местные жители протестовали против размещения эвакуированных из Китая. Полиция будет просить суд арестовать участников акции, бросавших камни в правоохранителей.

Как известно, в четверг, 20 февраля, в поселке Новые Санжары местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали столкновения с правоохранителями и заблокировали дорогу к медицинскому центру, где должны разместить эвакуированных.

Также РБК-Украина писало, что в результате столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из Уханя местные жители начали бросать в них и правоохранителей камнями.