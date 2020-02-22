ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Секретар РНБО відправився у Нові Санжари

Новини » Політика     22.02.2020 - 09:52
Секретар РНБО відправився у Нові Санжари
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Данілов ознайомиться з ситуацією, що склалася в Нових Санжарах

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов вилетів до селища Нові Санжари, де протестували проти розміщення евакуйованих з Уханя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За даними відомства, вранці 22 лютого Данілов вилетів у Нові Санжари за дорученням президента Володимира Зеленського. Секретар РНБО має детально ознайомитися з ситуацією.

"Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", - зазначили в РНБО.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що поліція готує підозри шістьом учасників сутичок в Нових Санжарах, де місцеві жителі протестували проти розміщення евакуйованих з Китаю. Поліція проситиме суд заарештувати учасників акції, які кидали каміння в правоохоронців.

Як відомо, у четвер, 20 лютого, в селищі Нові Санжари місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями та заблокували дорогу до медичного центру, де мали розмістити евакуйованих.

РБК-Україна писало, що в результаті сутичок у Нових Санжарах постраждали 9 правоохоронців і один цивільний. Під час прибуття колони автобусів з евакуйованими з Уханя місцеві жителі почали кидати в них та правоохоронців камінням.

Зеленський звернувся до українців через події в Нових Санжарах МОЗ домовляється з Червоним Хрестом про психологічну допомогу евакуйованим з Китаю
Новини України РНБОпротестПолтавская областьвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся