Секретар РНБО відправився у Нові Санжари

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Данілов ознайомиться з ситуацією, що склалася в Нових Санжарах

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов вилетів до селища Нові Санжари, де протестували проти розміщення евакуйованих з Уханя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За даними відомства, вранці 22 лютого Данілов вилетів у Нові Санжари за дорученням президента Володимира Зеленського. Секретар РНБО має детально ознайомитися з ситуацією.

"Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", - зазначили в РНБО.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що поліція готує підозри шістьом учасників сутичок в Нових Санжарах, де місцеві жителі протестували проти розміщення евакуйованих з Китаю. Поліція проситиме суд заарештувати учасників акції, які кидали каміння в правоохоронців.

Як відомо, у четвер, 20 лютого, в селищі Нові Санжари місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями та заблокували дорогу до медичного центру, де мали розмістити евакуйованих.

РБК-Україна писало, що в результаті сутичок у Нових Санжарах постраждали 9 правоохоронців і один цивільний. Під час прибуття колони автобусів з евакуйованими з Уханя місцеві жителі почали кидати в них та правоохоронців камінням.