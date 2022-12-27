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Секретарь СНБО предупреждает, что в новогодние праздники от врага можно ожидать обстрелов

Новина українською →
Украина, Вторник 27 декабря 2022 21:43
Секретарь СНБО предупреждает, что в новогодние праздники от врага можно ожидать обстрелов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На новогодние праздники действия врага предугадать сложно, однако нужно быть готовыми к чему угодно, в том числе к обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам секретаря СНБО, у россиян осталось не так уж много ракет, поэтому, возможно, они будут их экономить и беречь для другого повода. При этом он заявил, что когда именно произойдет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины, спрогнозировать невозможно.

"Об обстрелах - мы не можем гарантировать, что перед Новым годом не будет то, что иногда делает наш сумасшедший сосед. Мы точно знаем, что у него уже не так много осталось ракет и хватит на массированные обстрелы на два-три или максимум четыре раза. Он также это осознает, поэтому будем думать, что он будет их экономить на следующие вещи, чтобы в конце концов новогодние праздники мы провели в покое. Энергетическая система к этому готова. Но, к сожалению, не все зависит от нас", - отметил Данилов.

По его словам, людям нужно себя беречь и соблюдать правила безопасности в любом случае, когда речь идет об угрозе обстрелов в праздники.

Недавно РБК-Украина сообщало, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: ближайшие два-три месяца могут стать решающими в войне России против Украины.

Кроме того, Данилов считает реалистичным прогноз руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова относительно окончания войны до начала лета следующего года.

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