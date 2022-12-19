Війна в Україні закінчиться до літа? Що говорять у РНБО про прогнози Буданова

"Я хочу, щоб Кирило не помилявся. Позитивно ставлюся до цього прогнозу", - сказав він.

Водночас Данілов заявив, що хотів би скорішої перемоги, але вона навряд чи можлива. "Я б хотів, щоб це сталося раніше. Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни-літа у нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов'язково буде на нашій вулиці", - додав секретар РНБО.

Відповідаючи на питання, чи зайдуть ЗСУ наступного року у Луганськ, Донецьк та Сімферополь, Данілов відповів таким чином: "Вони мають обов'язково бути повернуті до нас, це буде наша територія, там буде наша влада".