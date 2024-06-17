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Секретар РНБО назвав умову, коли Путін може наказати застосувати ядерну зброю

Фото: секретар РНБО Олександр Литвиненко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо російська армія зазнає поразки в Україні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Відповідаючи на запитання про те, чи існують обставини, за яких Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, Литвиненко сказав: "Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки".

Така поразка, за його словами, може призвести до розвалу російських фронтів, дезертирства з армії і протестів у Москві.

За його словами, немає жодної ймовірності того, що Путін застосує ядерну зброю, поки Росія має перевагу у війні.

Секретар РНБО вважає, що сумнівно, щоб Путін застосував стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно спровокувала б третю світову війну.

"Він хоче жити", - заявив він.

Литвиненко також заявив, що поразка Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї, оскільки Путін може спробувати переконати свій народ у тому, що такий розворот - це "перемога".

Ядерні погрози Росії

Російські політики та ЗМІ регулярно загрожують країнам світу застосуванням ядерної зброї з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

У травні Росія провела навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

У свою чергу, Інститут вивчення війни вважає, що подібні дії агресора покликані налякати західних політиків і змусити їх добровільно вжити заходів на користь Росії.

У комюніке травневого саміту G7 йдеться, що Росія зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить застосувати ядерну чи хімічну зброю.

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