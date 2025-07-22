Секрет сили Олександра Усика: що він їсть перед виходом на ринг

Хто працює над раціоном Олександра Усика

Над його раціоном працює команда спеціалістів, зокрема дієтологиня-ендокринологиня Катерина Толстікова, яка супроводжує чемпіона навіть під час закордонних поєдинків.

"Харчування - не менш важливе, ніж тренування. Її завдання - забезпечити баланс між витратами енергії та її надходженням, підтримати м’язову масу, вагу й імунітет боксера", - каже фахівчиня.

Стратегія змінюється залежно від фази підготовки, навантажень і навіть результатів аналізів, які Усик здає щомісяця.

Що їсть Олександр Усик перед боєм

Раціон Усика - це не про екзотику, а про точність і якість. У його меню звичні для українців продукти: крупи, картопля, макарони, овочі, фрукти, ягоди, яйця, риба, горіхи та оливкова олія.

Пропорції чітко вивірені: 50-60% - складні вуглеводи, далі білки та жири.

В одному з коментарів під фото Катерина відповіла, що в раціоні спортсмена "дуже багато складних вуглеводів".

Олександр Усик та Катерина Толстікова (фото: .instagram.com/dr.tolstikova)

Приклад страви: гречка + лосось або тунець + овочі + ягоди + 2–3 яйця + ложка олії + жменя горіхів. На перекуси зазвичай банани, фініки, протеїнові коктейлі, іноді навіть бутерброди. Заборонених продуктів немає, усе залежить від завдань тренувального табору.

"Скільки енергії спортсмен витрачає, стільки має отримати. Інакше ризик втрати форми або навіть шкоди для здоров’я», - пояснює дієтологиня.

Усе від сніданку до вечері розраховується з ювелірною точністю.

Такий підхід дозволяє Усику залишатися в топовій формі, зберігати витривалість, силу та гнучкість навіть у найвищій ваговій категорії.