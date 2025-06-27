Секрет "епічних" ніг Ніколь Кідман: зірка розкрила улюблене тренування для сідниць і стегон

57-річна Ніколь Кідман перебуває у фантастичній формі. В останній фотосесії для Allure - її ноги виглядають неймовірно сильними.

Які тренування робить голлівудська зірка для нижньої частини тіла, розповідає РБК-Україна з посиланням на WomensHealth.

Як тренує ноги Ніколь Кідман?

За словами актриси, її тренування включають відведення ноги назад ("віслючий удар"), "веселки" та "пожежні гідранти".

Як виконувати вправи правильно?

Ось як правильно виконувати кожну вправу, а також як об'єднати їх у 20-хвилинне тренування. Виконуйте 10-12 повторень, потім міняйте сторони та повторюйте.

Відведення ноги назад ("Віслючий удар")

Станьте на четвереньки, руки розташовані безпосередньо під плечима, коліна – під стегнами. Переконайтеся, що ваша спина рівна (уявіть, що балансуєте чашку кави на попереку), і трохи підтягніть підборіддя, щоб потилиця була спрямована до стелі. Не округлюючи хребет, напружте нижні м'язи живота.

Зберігаючи 90-градусний згин у правому коліні, повільно підніміть ногу прямо назад і вгору до стелі. Максимальна висота – це прямо перед тим, як ваша спина почне вигинатися, або ваші стегна почнуть обертатися. Поверніться у вихідне положення. Повторіть усі повторення на одній стороні, потім змініть ноги.

Відведення ноги назад (Скриншот)

"Веселки" для сідниць

Станьте на четвереньки на килимку. Підніміть ліву ногу і випряміть її прямо за собою.

Виконуючи рух по дузі та тримаючи ногу на одному рівні з тілом, проведіть її назад і через праву ногу. Потім проведіть її назад повз вихідне положення до бічного положення з вашим лівим стегном. Поверніться до центру та повторіть 10-12 повторень, потім змініть сторони та повторіть.

Веселки для сідниць (Скриншот)

"Пожежні гідранти"

Почніть на четвереньках, плечі над зап'ястями, стегна над колінами, пальці ніг впираються в підлогу.

Тримаючи праву ногу зігнутою на 90 градусів, напружте м'язи корпусу та стисніть зовнішні праві сідничні м'язи, щоб підняти праве коліно вправо, доки верхня частина ноги не стане паралельною підлозі (або якомога ближче).

Повільно та контрольовано поверніть ногу у вихідне положення. Це одне повторення. Виконайте 10-12 повторень, потім змініть сторони та повторіть.

Вправа пожежні гідранти (Скриншот)

Чому ці вправи такі ефективні?

Тренер Кітон Рей каже, що ці рухи є чудовими як для стабільності, так і для зміцнення.

Вони націлені на найбільший з трьох м'язів сідниць. Вони також працюють з м'язами корпусу та плечей, оскільки все ваше тіло повинно залишатися стабільним, поки нога піднімається.

Ці вправи особливо корисні для тих, хто має сидячу роботу.

"Вони допомагають розтягнути стегно в протилежному напрямку, ніж ми тримаємо його, коли сидимо", - каже Рей, тоді як рухи також протидіють годинам сидячої роботи.

Ніколь Кідман обожнює бігати (фото: instagram.com/nicolekidman)

До речі, Кідман також є прихильницею бігу.

"Я походжу з родини марафонців, тому це було частиною мого життя з дитинства. Мене витягував з ліжка мій тато... і він просто змушував нас бігати кола", - розповідала акторка.