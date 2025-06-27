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Секрет "эпичных" ног Николь Кидман: звезда раскрыла любимую тренировку для ягодиц и бедер

Пятница 27 июня 2025 12:57
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Секрет "эпичных" ног Николь Кидман: звезда раскрыла любимую тренировку для ягодиц и бедер Фото: Как тренируется Николь Кидман (instagram.com/nicolekidman)
Автор: Людмила Жукова

57-летняя Николь Кидман находится в фантастической форме. В последней фотосессии для Allure - ее ноги выглядят невероятно сильными.

Какие тренировки делает голливудская звезда для нижней части тела, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на WomensHealth.

Как тренирует ноги Николь Кидман?

По словам актрисы, ее тренировки включают отведение ноги назад ("ослиный удар"), "радуги" и "пожарные гидранты".

Как выполнять упражнения правильно?

Вот как правильно выполнять каждое упражнение, а также как объединить их в 20-минутную тренировку. Выполняйте 10-12 повторений, затем меняйте стороны и повторяйте.

Отведение ноги назад ("Ослиный удар")

  • Станьте на четвереньки, руки расположены непосредственно под плечами, колени - под бедрами. Убедитесь, что ваша спина ровная (представьте, что балансируете чашку кофе на пояснице), и немного подтяните подбородок, чтобы затылок был направлен к потолку. Не округляя позвоночник, напрягите нижние мышцы живота.

  • Сохраняя 90-градусный сгиб в правом колене, медленно поднимите ногу прямо назад и вверх к потолку. Максимальная высота - это прямо перед тем, как ваша спина начнет выгибаться, или ваши бедра начнут вращаться. Вернитесь в исходное положение. Повторите все повторения на одной стороне, затем смените ноги.

Секрет &quot;эпичных&quot; ног Николь Кидман: звезда раскрыла любимую тренировку для ягодиц и бедер

Отведение ноги назад (Скриншот)

"Радуги" для ягодиц

  • Станьте на четвереньки на коврике. Поднимите левую ногу и выпрямите ее прямо за собой.

  • Выполняя движение по дуге и держа ногу на одном уровне с телом, проведите ее назад и через правую ногу. Затем проведите ее обратно мимо исходного положения до бокового положения с вашим левым бедром. Вернитесь в центр и повторите 10-12 повторений, затем поменяйте стороны и повторите.

Секрет &quot;эпичных&quot; ног Николь Кидман: звезда раскрыла любимую тренировку для ягодиц и бедерРадуги для ягодиц (Скриншот)

"Пожарные гидранты"

  • Начните на четвереньках, плечи над запястьями, бедра над коленями, пальцы ног упираются в пол.

  • Держа правую ногу согнутой на 90 градусов, напрягите мышцы корпуса и сожмите внешние правые ягодичные мышцы, чтобы поднять правое колено вправо, пока верхняя часть ноги не станет параллельной полу (или как можно ближе).

  • Медленно и контролируемо верните ногу в исходное положение. Это одно повторение. Выполните 10-12 повторений, затем поменяйте стороны и повторите.

Секрет &quot;эпичных&quot; ног Николь Кидман: звезда раскрыла любимую тренировку для ягодиц и бедерУпражнение пожарные гидранты (Скриншот)

Почему эти упражнения так эффективны?

Тренер Китон Рэй говорит, что эти движения являются отличными как для стабильности, так и для укрепления.

Они нацелены на самую большую из трех мышц ягодиц. Они также работают с мышцами корпуса и плеч, поскольку все ваше тело должно оставаться стабильным, пока нога поднимается.

Эти упражнения особенно полезны для тех, у кого сидячая работа.

"Они помогают растянуть бедро в противоположном направлении, чем мы держим его, когда сидим", - говорит Рэй, тогда как движения также противодействуют часам сидячей работы.

Секрет &quot;эпичных&quot; ног Николь Кидман: звезда раскрыла любимую тренировку для ягодиц и бедерНиколь Кидман обожает бегать (фото: instagram.com/nicolekidman)

Кстати, Кидман также является поклонницей бега.

"Я происхожу из семьи марафонцев, поэтому это было частью моей жизни с детства. Меня вытаскивал из кровати мой папа... и он просто заставлял нас бегать круги", - рассказывала актриса.

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