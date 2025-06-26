Адель скинула 45 кг: розкрито 6 сенсаційних секретів її трансформації

Кілька років тому співачка Адель вразила всіх своїм схудненням. Зірка скинула цілих 45 кілограмів і показала неймовірну силу волі.

Якої дієти дотримувалася Адель?

Одним із головних стовпів її схуднення стала так звана сиртфуд-дієта (Sirtfood Diet). Ця дієта зосереджена на продуктах, які активують білки під назвою сиртуїни (sirtuins) в організмі. Сиртуїни відіграють ключову роль у регуляції метаболізму, старіння клітин та запальних процесів.

До продуктів, багатих на сиртуїни, належать:

Зелений чай

Гречка

Чорний шоколад (з високим вмістом какао)

Червоне вино

Цитрусові

Волоські горіхи

Оливкова олія екстра вірджин

Рукола, капуста калі, цибуля, петрушка

На ранніх етапах дієти передбачається обмеження калорій (близько 1000-1500 ккал на день) з акцентом на смузі з сиртфуд-інгредієнтами та невеликі прийоми їжі.

Пізніше дозволяється більш вільний, але все ще усвідомлений раціон. Ця дієта допомогла Адель не тільки скинути вагу, але й, за її словами, покращити загальне самопочуття та рівень енергії.

Кардіотренування та силові вправи

Схуднення Адель не було б можливим без значного збільшення фізичної активності. Вона віддавала перевагу кардіотренуванням, які допомагають спалювати калорії та покращувати роботу серцево-судинної системи. Це могли бути біг, швидка ходьба, їзда на велосипеді або еліптичний тренажер.

Крім того, співачка включила у свою програму силові тренування. На відміну від поширеної думки, силові вправи не роблять жінок "громіздкими", а навпаки, допомагають наростити м'язову масу.

М'язи, своєю чергою, спалюють більше калорій навіть у стані спокою, що прискорює метаболізм і сприяє ефективнішому зниженню ваги. Вона працювала з персональним тренером, що дозволило їй правильно розподілити навантаження та уникнути травм.

"Я сподіваюся, що люди оцінять важку роботу, яку Адель зробила, щоб удосконалити себе тільки на користь собі та своїй сім'ї. Вона не схудла для того, щоб мати кращий вигляд. Вона схудла не для того, щоб змусити інших відчувати себе погано. Вона робить це для себе і для сина Анджело", - розповідав про Адель її тренер Піт Герачімо.

Адель після схуднення (фото: instagram.com/adele)

Регулярні піші прогулянки

Одним із найдоступніших, але водночас ефективних інструментів у арсеналі Адель стали щоденні піші прогулянки. Вона часто публікувала фотографії своїх прогулянок, показуючи, як вона насолоджується рухом на свіжому повітрі.

Ходьба – це чудовий спосіб спалювати калорії, покращувати настрій, знижувати стрес і підтримувати загальну активність, не перевантажуючи суглоби. Це також дозволяє насолоджуватися природою та зменшувати рівень кортизолу, гормону стресу, який може сприяти набору ваги.

Як схудла співачка Адель (фото: instagram.com/adele)

Зменшення споживання цукру та оброблених продуктів

Одним із найважливіших кроків у трансформації Адель було різке скорочення цукру та відмова від оброблених продуктів. Цукор, що міститься в солодощах, газованих напоях, випічці, є джерелом "порожніх калорій", які швидко перетворюються на жир.

Оброблені продукти, такі як фаст-фуд, напівфабрикати, містять багато трансжирів, натрію та штучних добавок, що негативно впливає на метаболізм та сприяє запаленню.

Перехід на цілісні, необроблені продукти - фрукти, овочі, білки, здорові жири – дозволив їй контролювати калорійність, покращити насичення та забезпечити організм необхідними поживними речовинами.

Психологічне благополуччя та зниження стресу

Адель відкрито говорила про те, що її схуднення було не лише про фізичний вигляд, а й про ментальне здоров'я. Вона розлучилася з чоловіком і переживала складний період.

Фізична активність та зміна способу життя стали для неї способом впоратися зі стресом, тривогою та покращити свій настрій. Заняття спортом відомі тим, що сприяють виробленню ендорфінів – гормонів щастя.

Усвідомлення того, що вона робить щось добре для себе, значно покращило її психологічний стан, що, своєю чергою, позитивно вплинуло на процес схуднення. Часто саме хронічний стрес є причиною переїдання та набору ваги.

Співачка має прекрасну фігуру (фото: instagram.com/adele)

Адель не поспішала за швидкими результатами

Важливо розуміти, що трансформація Адель не відбулася за один день. Це був процес, який вимагав послідовності та терпіння. Вона поступово впроваджувала зміни, не намагаючись досягти всього одразу. Замість різких і виснажливих обмежень, вона зосереджувалася на створенні нових, здорових звичок, які стали частиною її повсякденного життя.

Саме поступовість та непохитна послідовність дозволили їй не тільки скинути вагу, але й підтримувати результати, уникаючи "ефекту йо-йо".