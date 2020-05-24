ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодняшние акции в Киеве прошли без нарушений

Новости » Общество     24.05.2020 - 17:29
Сегодняшние акции в Киеве прошли без нарушений
Фото: акция под домом Владимира Зеленского (РБК-Украина)

Акции в центре Киева завершились

Сегодняшние акции протеста в Киеве завершились. Массовые мероприятия прошли без нарушений.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По данным правоохранителей, запланированные на 24 мая массовые мероприятия в центре Киева завершились. Во время акций ни одного нарушения общественного порядка не было зафиксировано.

К обеспечению публичной безопасности были привлечены полицейские и военнослужащие Национальной гвардии.

Напомним, сегодня утром столичная полиция перешла на усиленный вариант несения службы для обеспечения правопорядка во время массовых акций в Киеве.

РБК-Украина писало, что после митинга на Майдане Независимости участники акций отправились к дому Владимира Зеленского и Офису президента.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКиевполицияакции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь