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Участники митинга на Майдане двинулись к офису Зеленского

Новости » Происшествия     24.05.2020 - 16:05
Участники митинга на Майдане двинулись к офису Зеленского
Фото: участники митинга идут к Мариинскому дворцу (Виталий Носач, РБК-Украина)

В колонне - не менее 3 тыс. человек

Около трех тысяч участников акции "Стоп реванш" выдвинулись с Майдана независимости. Митингующие направляются к офису президента в Мариинском дворце.

Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

По предварительным данным, в колонне не менее трех тысяч человек.

Фото с места событий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме недовольства политикой правления президента Владимира Зеленского, в частности, его мирных инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе, участники митинга также требуют уволить главу его Офиса - Андрея Ермака.

Акцию "Стоп реванш" организовали две общественные организации, позиционирующие себя как патриотические - "Демократическая сокира" и "Справа громад". Позже к акции присоединился "Национальный корпус".

Параллельно аналогичные акции должны состояться большинстве украинских городов.

Напомним, в связи с массовыми акциями полиция усилила меры безопасности в центре Киева.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийакцииМитинг
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