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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

Новости » Общество     24.05.2020 - 13:52
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева
Фото: полиция Украины (flickr.com/national.police RU)

Сегодня в столице запланированы массовые акции

В воскресенье, 24 мая, полиция усилила меры безопасности в центре Киева. В городе сегодня запланированы массовые акции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, несколько подразделений силовиков заступили на усиленное дежурство.

"Сегодня в центре столицы запланировано проведение массовых акций. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Обращаемся к организаторам и участникам с просьбой соблюдать карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок", - говорится в сообщении.

Отметим, в Киеве и других городах Украины сегодня запланирована акция под названием "Стоп реванш". Участники митинга намерены выразить протест против политики главы государства Владимира Зеленского, который в эти дни отмечает первую годовщину пребывания на должности президента.

Напомним, вчера возле офиса главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука активисты развесили плакаты “Оппозиционная платформа - против жизни”, забросали его петардами и дымовыми шашками.

Позже сообщалось, что полиция в Киеве задержала 17 участников протеста.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Киевполицияпротест
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