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Сьогоднішні акції у Києві пройшли без порушень

Новини » Суспільство     24.05.2020 - 17:29
Сьогоднішні акції у Києві пройшли без порушень
Фото: акція під будинком Володимира Зеленського (РБК-Україна)

Акції у центрі Києва завершилися

Сьогоднішні акції протесту у Києві завершилися. Масові заходи пройшли без порушень.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

За даними правоохоронців, заплановані на 24 травня масові заходи у центрі Києва завершилися. Під час акцій жодного порушення громадського порядку не було зафіксовано.

До забезпечення публічної безпеки було залучено поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії.

Нагадаємо, сьогодні зранку столична поліція перейшла на посилений варіант несення служби для забезпечення правопорядку під час масових акцій у Києві.

Також РБК-Україна писало, що після мітингу на Майдані Незалежності учасники акцій вирушили до будинку Володимира Зеленського та Офісу президента.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир ЗеленськийКиївполицияакции
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