С сегодняшнего дня запрещено анонимное пополнение карт более чем на 5000 грн

В Украине с 28 апреля запрещено пополнение платежной карты получателя без идентификации плательщика на сумму свыше 5 тысяч гривен. Соответствующие нормы содержатся в законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Как отметили в Национальном банке Украины, платеж свыше 5 тысяч гривен можно сделать в отделении банка, имея с собой паспорт, или через платежный терминал (ПТКС), который технологически может обеспечить верификацию плательщика (считать данные с его карточки).

Если ПТКС имеет технологические функции по верификации плательщика, тогда можно совершить операцию на ту сумму, которая нужна клиенту. Если нет, тогда в ПТКС будет установлен лимит, и клиент не сможет совершить операцию на сумму свыше 5 тысяч гривен.

В терминалах "ПриватБанка" для перевода свыше 5 тысяч гривен нужно вставить свою карточку для идентификации. На сегодняшний день банк принимает только свои карты.

Небанковские терминалы с сегодняшнего дня не будут принимать платежи свыше 5 000 грн.

Вместе с тем, безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи на части не нужно. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, уже идентифицированы.

Напомним, новый закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, вступает в силу 28 апреля и изменяет систему идентификации клиентов банков и небанковских финансовых учреждений.

Напомним, по данным НБУ новый закон о финмониторинге никак не скажется на оплате коммунальных услуг, пополнении мобильных телефонов, переводах и оплате картой. Вместе с тем, изменения коснутся работы небанковских финучреждений и переводов наличными.