Відсьогодні заборонене анонімне поповнення карток більш ніж на 5000 грн

В Україні з 28 квітня заборонено поповнення платіжної картки отримувача без ідентифікації платника на суму понад 5 тисяч гривень. Відповідні норми містяться в законі про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як зазначили Національному банку України, платіж понад 5 тисяч гривень можна зробити у відділенні банку, маючи з собою паспорт, або через платіжний термінал (ПТКС), що технологічно може забезпечити верифікацію платника (зчитати дані з його картки).

Якщо ПТКС має технологічні функції із верифікації платника, тоді можна здійснити операцію на ту суму, яка потрібна клієнту. Якщо ні, тоді у ПТКС буде встановлений ліміт, і клієнт о не зможе здійснити операцію на суму понад 5 тисяч гривень.

У терміналах "ПриватБанку" для переказу понад 5 тисяч гривень потрібно вставити свою картку для ідентифікації. На сьогоднішній день банк приймає лише свої карти.

Небанківські термінали від сьогодні не прийматимуть платежі понад 5 000 грн.

Водночас, безготівкові платежі з картки на картку чи з рахунка на рахунок, як і раніше, можна здійснювати без будь-яких обмежень, і дробити платежі на частини не потрібно. Власники банківських рахунків, до яких прив'язані платіжні картки, і зараз вже є достатньо ідентифікованими.

Нагадаємо, новий закон про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, набуває чинності 28 квітня і змінює систему ідентифікації клієнтів банків та небанківських фінансових установ.

Нагадаємо, за даними НБУ новий закон про фінмоніторинг ніяк не позначиться на оплаті комунальних послуг, поповненні мобільних телефонів, переказах і оплаті карткою. Разом з тим, зміни торкнуться роботи небанківських фінустанов і переказів готівкою.