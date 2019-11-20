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С сегодняшнего дня водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресел

Новости » Общество     20.11.2019 - 08:30
С сегодняшнего дня водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресел
Иллюстративное фото (pixnio.com)

Водителя теперь будут штрафовать в размере 30 необлагаемых минимумов

Закон о штрафах за перевозку детей без автокресел вступил в силу. Вчера он был опубликован в издании "Голос Украины".

Отметим, что теперь за нарушение правил перевозки детей на водителя накладывается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

А повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Теперь Национальная полиция будет рассматривать дела о административных правонарушениях о нарушениях правил перевозки детей.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей". После этого президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект.

А до этого в апреле 2019 года комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР 8 созыва ввести штрафы за нарушение правил перевозки детей.

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