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З сьогоднішнього дня водіїв почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісел

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 08:30
З сьогоднішнього дня водіїв почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісел
Ілюстративне фото (pixnio.com)

Водія тепер будуть штрафувати у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів

Закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел набув чинності. Вчора він був опублікований у виданні "Голос України".

Відзначимо, що тепер за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тепер Національна поліція буде розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №1150 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей". Після цього президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект.

А до цього в квітні 2019 року комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання ввести штрафи за порушення правил перевезення дітей.

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