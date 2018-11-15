С сегодняшнего дня виза в Таиланд для украинцев стала бесплатной

Фото: закордонний паспорт (dpsu.gov.ua)

Украинцы не будут платить консульский сбор в размере около 60 долларов

Правительство Таиланда с 15 ноября 2018 года отменило консульский сбор по прибытию для граждан Украины. Об этом сообщил полномочный посол Украины в Таиланде Андрей Бешта, передает РБК-Украина.

Отметим, ранее планировалось отменить консульский сбор с 1 декабря.

"К вниманию украинцев, которые планируют отпуск в Таиланде. Согласно уточненному решению тайского правительства уже с 15 ноября (а не с 1 декабря 2018 как планировалось) украинцы не будут платить консульский сбор в размере около 60 долларов за получение туристической визы по прибытию", - написал посол в Twitter.

Напомним, 2 ноября вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Катаром.

С начала 2018 года Государственная фискальная служба выдала украинцам более 4,2 миллиона паспортов для выезда за границу.