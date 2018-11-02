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С сегодняшнего дня вступил в силу безвиз с Катаром

Новости » Общество    02.11.2018 - 10:59
Иллюстративное фото (facebook.com/yana.kiev)
Иллюстративное фото (facebook.com/yana.kiev)

Срок пребывания на территории страны не должен превышать 90 дней в течение 180 дней

Соглашение между Украиной и Катаром о безвизовом режиме вступило в силу сегодня, 2 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Украины в Facebook.

Теперь украинцы, которые имеют при себе заграничный паспорт (биометрический или небиометричний) могут находиться на территории Катара 90 дней в течение 180 дней.

При этом украинский загранпаспорт должен быть действующим не менее полугода с даты въезда в Катар.

Если гражданам необходимо находиться в стране более 90 дней, они должны оформить визу независимо от причины визита.

С сегодняшнего дня вступил в силу безвиз с Катаром

Скриншот (facebook.com/Департамент-консульської-служби-МЗС-України)

Напомним, соглашение о безвизовом режиме с Катаром было подписано в марте.

Более того, с начала 2018 года Государственная фискальная служба Украины выдала украинцам более 4,2 миллиона паспортов для выезда за границу.

В МИД напомнили о начале безвиза с Катаром с ноября Украина и Катар будут сотрудничать в сфере общественной безопасности
Новости Украины Безвизовый режимКатар
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