С сегодняшнего дня вступил в силу безвиз с Катаром

Срок пребывания на территории страны не должен превышать 90 дней в течение 180 дней
Соглашение между Украиной и Катаром о безвизовом режиме вступило в силу сегодня, 2 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Украины в Facebook.
Теперь украинцы, которые имеют при себе заграничный паспорт (биометрический или небиометричний) могут находиться на территории Катара 90 дней в течение 180 дней.
При этом украинский загранпаспорт должен быть действующим не менее полугода с даты въезда в Катар.
Если гражданам необходимо находиться в стране более 90 дней, они должны оформить визу независимо от причины визита.
Скриншот (facebook.com/Департамент-консульської-служби-МЗС-України)
Напомним, соглашение о безвизовом режиме с Катаром было подписано в марте.
Более того, с начала 2018 года Государственная фискальная служба Украины выдала украинцам более 4,2 миллиона паспортов для выезда за границу.