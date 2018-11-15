З сьогоднішнього дня віза в Таїланд для українців стала безкоштовною

Фото: закордонний паспорт (dpsu.gov.ua)

Українці не будуть сплачувати консульський збір в розмірі близько 60 доларів

Уряд Таїланду з 15 листопада 2018 року скасував консульський збір по прибуттю для громадян України. Про це повідомив повноважний посол України в Таїланді Андрій Бешта, передає РБК-Україна.

Зазначимо, раніше планувалося скасувати консульський збір з 1 грудня.

"До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Згідно з уточненим рішенням тайського уряду вже з 15 листопада (а не з 1 грудня 2018 як планувалося) українці не будуть сплачувати консульський збір в розмірі близько 60 доларів за отримання туристичної візи по прибуттю", - написав посол в Twitter.

Нагадаємо, 2 листопада набула чинності угода про безвізовий режим між Україною та Катаром.

З початку 2018 року Державна фіскальна служба видала українцям більше 4,2 мільйона паспортів для виїзду за кордон.