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У ДМС назвали кількість виданих з початку року закордонних паспортів

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 20:10
Фото: закордонний паспорт (dpsu.gov.ua)
Фото: закордонний паспорт (dpsu.gov.ua)

Понад 4 млн паспортів для виїзду за кордон видали у міграційній службі в 2018

З початку 2018 року Державна міграційна служба України (ДМС) видала громадянам понад 4,2 мільйона паспортів для виїзду за кордон. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДМС.

Також у міграційній службі зазначили, що з початку року було оформлено понад мільйон ID-карток.

Протягом жовтня органи міграційної служби видали близько 330 тис. закордонних паспортів та понад 120 внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток.

У ДМС назвали кількість виданих з початку року закордонних паспортів

У ДМС нагадали, що згідно із постановою Кабміну від 3 жовтня 2018 року, паспорти громадян України зразка 1994 року (у вигляді книжечки, - ред.) будуть визнані недійсними, якщо буде на три місяці прострочено термін вклеювання фотокартки.

Йдеться про оновлення фотографії у паспорті по досягненню 25 та 45 років. Якщо термін було прострочено, то паспорт старого зразка знищать та видадуть посвідчення особи нового зразка - у вигляді ID-картки.

Нагадаємо, починаючи з 2 листопада 2018 року набирає чинності угода між  Україною та Катаром про взаємне скасування візових вимог

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