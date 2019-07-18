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Поліція взяла під цілодобову охорону всі виборчі комісії

Новини » Вибори 2019    18.07.2019 - 12:50
Поліція взяла під цілодобову охорону всі виборчі комісії
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Виборча документація завезена на майже 70 виборчих комісій

Відсьогодні Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії у зв'язку з достроковими парламентськими виборами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх України.

Також зазначається, що виборчу документацію завезли майже на 70 окружних виборчих комісій. 

"Відсьогодні поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії...До України вже прибуло понад 1,6 тисячі офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та більше ста офіційних спостерігачів від іноземних держав", - повідомляє заступник голови Нацполіції Александр Фацевич.

Як повідомлялося, до України приїхали з Канади всі короткотермінові спостерігачі, які працюватимуть на позачергових виборах до Верховної ради 21 липня. Загалом в Україну прибули 128 короткотермінових канадських спостерігачів. Делегацію очолив колишній міністр закордонних справ Ллойд Аксворсі. 

Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби, станом на 16 липня до України вже прибули понад 280 міжнародних спостерігачів на позачергових виборах в Раду. Прикордонна служба веде активну співпрацю з Центральною виборчою комісією та забезпечує належний пропуск міжнародних спостерігачів в Україну.

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