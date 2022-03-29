"Сегодня-завтра станет понятно": у Путина оценили перспективы переговоров Украины и РФ

"Сегодня-завтра станет понятно, "есть ли что-то обещающее или нет" в перспективах российско-украинских переговоров", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, недавно росСМИ заявили, что на переговорах Украины и РФ обсуждаются условия нейтрального статуса обсуждаются на переговорах Украины и РФ в Стамбуле. Этот вопрос якобы был поднят во время встречи глав делегаций в формате тет-а-тет.

Добавим, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк сообщил первые подробности переговоров с Россией в Стамбуле. По его словам, сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам.

Подробнее о том, чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 34 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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