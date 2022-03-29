UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сегодня-завтра станет понятно": у Путина оценили перспективы переговоров Украины и РФ

Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

У российского президента Путина оценили, когда будет понятно или "есть что-то" в перспективах переговоров Украины и РФ. Там заявляют, что все станет понятным уже сегодня-завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня-завтра станет понятно, "есть ли что-то обещающее или нет" в перспективах российско-украинских переговоров", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, недавно росСМИ заявили, что на переговорах Украины и РФ обсуждаются условия нейтрального статуса обсуждаются на переговорах Украины и РФ в Стамбуле. Этот вопрос якобы был поднят во время встречи глав делегаций в формате тет-а-тет.

Добавим, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк сообщил первые подробности переговоров с Россией в Стамбуле. По его словам, сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам.

Подробнее о том, чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 34 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПесковВойна России против Украины