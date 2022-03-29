РосСМИ сообщили об обсуждении нейтрального статуса Украины на переговорах с РФ

Условия нейтрального статуса обсуждаются на переговорах Украины и РФ в Стамбуле. Этот вопрос был поднят во время встречи глав делегаций в формате тет-а-тет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

Как информирует издание, такую информацию предоставил источник, близкий к переговорному процессу.

"На переговорах на уровне глав делегаций, которые длились около часа, был поднят вопрос об условиях возможного нейтрального статуса Украины", - сообщил источник "Интерфакса".

Напомним, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк сообщил первые подробности переговоров с Россией в Стамбуле. По его словам, сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам.

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