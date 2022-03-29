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Подоляк сообщил первые подробности переговоров с Россией в Стамбуле

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Стамбул, Вторник 29 марта 2022 12:22
Подоляк сообщил первые подробности переговоров с Россией в Стамбуле Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил первые подробности переговоров с Россией в Стамбуле. По его словам, сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам. Ключевой вопрос - договор о международных гарантиях безопасности для Украины, именно с ним мы сможем закончить войну. Второй вопрос, не менее важный, - это прекращение огня, чтобы решить все гуманитарные проблемы", - заявил он.

При этом он добавил, что сейчас большая проблема эскалации войны.

"И отдельно хочу подчеркнуть, что сегодня есть еще одна проблема: что становится больше и больше - эскалация войны, ненависти, нарушение обычаев и правил ведения войны не только на полях. С обеих сторон идут призывы об уничтожении обоих народов и это все приводит к конфликтам. Есть видео с нарушением Женевских конвенций по отношению к военнопленным", - заявил Подоляк.

Он также заявил, что сейчас будет юридически решаться вопрос, чтобы такие случаи не повторялись.

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