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"Сьогодні-завтра стане зрозуміло": у Путіна оцінили перспективи переговорів України та РФ

Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російського президента Путіна оцінили, коли буде зрозуміло чи "є щось" у перспективах переговорів України та РФ. Там заявляють, що все стане зрозумілим вже сьогодні-завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні-завтра стане зрозуміло, "є щось обіцяне чи ні" у перспективах російсько-українських переговорів", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно росЗМІ заявили, що на переговорах України та РФ у Стамбулі обговорюються умови нейтрального статусу. Це питання нібито було піднято під час зустрічі глав делегацій у форматі тет-а-тет.

Додамо, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомив перші подробиці переговорів з Росією в Стамбулі. За його словами, зараз йдуть консультації з кількох важливих питань.

Детальніше про те, чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 34 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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