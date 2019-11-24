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Сегодня на западе Украины возможен мокрый снег

Новости » Общество     24.11.2019 - 10:00
Сегодня на западе Украины возможен мокрый снег
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, ночью похолодает до -9

Погода в Украине сегодня, 24 ноября, принесет мокрый снег в некоторые западные области, а на востоке ожидаются заморозки до -12 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня синоптики прогнозируют мокрый снег в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. На остальной территории осадки не ожидаются. Температура воздуха днем на западе и юге будет колебаться от 0 до +5, на Закарпатье до +10...+12. На остальной территории днем будет прохладно, от -1 до +2.

Ночью температура воздуха в западных и южных областях резко снизится до отметки -4...-6 градусов. В центре и на севере ночью прогнозируют до -7...-9 градусов. В восточных областях вновь похолодает до -10...-12.

Сегодня на западе Украины возможен мокрый снег

Прогноз в Киеве

В столице сегодня прогнозируют облачную, но сухую погоду. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от -1 до +1. Ночью термометры киевлян опустятся до -7...-9 градусов. Ветер юго-восточным, 5-10 м/сек.

Сегодня на западе Украины возможен мокрый снег

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что сегодня над Украиной сохранится антициклон, поэтому осадков ожидать не стоит. Синоптик прогнозировала сильный ветер и заморозки до -4...-12.

Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до -3 Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
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