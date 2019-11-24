ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні на заході України можливий мокрий сніг

Новини » Суспільство     24.11.2019 - 10:00
Сьогодні на заході України можливий мокрий сніг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вночі похолодає до -9

Погода в Україні сьогодні, 24 листопада, принесе мокрий сніг у деякі західні області, а на сході очікуються заморозки до -12 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні синоптики прогнозують мокрий сніг у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. На решті території опадів не очікується. Температура повітря вдень на заході та півдні коливатиметься від 0 до +5, на Закарпатті до +10...+12. На решті території вдень буде прохолодно, від -1 до +2.

Вночі температура повітря у західних та південних областях різко знизиться до позначки -4...-6 градусів. У центрі та на півночі вночі прогнозують до -7...-9 градусів. У східних областях знову похолодає до -10...-12.

Сьогодні на заході України можливий мокрий сніг

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні прогнозують хмарну, але суху погоду. Вдень температура повітря у Києві коливатиметься від -1 до +1. Вночі термометри киян опустяться до -7...-9 градусів. Вітер південно-східних, 5-10 м/с.

Сьогодні на заході України можливий мокрий сніг

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні над Україною утримається антициклон, тому опадів очікувати не варто. Синоптик прогнозувала сильний вітер та заморозки до -4...-12.

Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до -3 Синоптики попередили про погіршення погодних умов
Новини України Гідрометцентрснег
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся